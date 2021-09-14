Консерватори визнали поразку на виборах в Норвегії

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КИЇВ. 14 вересня. УНН. Чинний прем'єр-міністр Норвегії і глава консервативної партії "Хейр" Ерна Сульберг ввечері в понеділок, 13 вересня визнала свій програш на парламентських виборах і привітала лідера опозиційної Робочої партії (РП) Юнаса Гара Стере з перемогою, передає УНН із посиланням на DW.

Деталі

Згідно з попередніми результатами голосування, лівоцентристська опозиція на чолі з соціал-демократом Стере зможе отримати більшість в 169-місцевому однопалатному норвезькому парламенті — Стортингу. Виборчі дільниці в Норвегії закрилися в 22.00 за місцевим часом.

За словами Ерни Сульберг, Стере отримав безсумнівну більшість, достатню для формування уряду, а робота очолюваного нею консервативного кабінету “на цей раз завершена”. Сульберг очолювала уряд Норвегії протягом 8 років.

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Перемога опозиції не стала несподіванкою

61-річний мільйонер Стере, таким чином, став основним претендентом на пост прем’єр-міністра цієї скандинавської країни, якщо йому вдасться сформувати найбільш ймовірну коаліцію лівоцентристського блоку за участю РП, Партії центру і Соціалістичної лівої партії.

Депутатів в норвезький Стортинг обирають раз на чотири роки, голова парламенту вважається другою особою в державі, формально очолюваному королем Норвегії Харальдом V. Достроковий розпуск парламенту заборонений. Населення Норвегії налічує близько 5,37 млн ​​осіб.

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