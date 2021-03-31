Коноплянка пропустит поединок между сборными Украины и Казахстана
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко на предматчевой пресс-конференции с Казахстаном заявил о кадровой потерю “желто-синих” — игра пропустит Евгений Коноплянка. Слова Шевченко приводит сайт УАФ, передает УНН.
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“К сожалению, есть неприятная новость. Евгений Коноплянка вчера на тренировке получил травму и точно завтра не сыграет ”, - подчеркнул Шевченко.
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В нынешнем сезоне Коноплянка провел 14 матчей за “Шахтер”, но результативными действиями не отличался. Футболист уже пропускал несколько месяцев из-за травмы бедра.
Дополнение
После двух стартовых матчей отбора на чемпионат мира-2022 Украина занимает третье место в группе D с двумя очками.