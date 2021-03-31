Коноплянка пропустить поєдинок між збірними України та Казахстану
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко на передматчевій прес-конференції із Казахстаном заявив про кадрову втрату “жовто-блакитних” — гру пропустить Євген Коноплянка. Слова Шевченка наводить сайт УАФ, передає УНН.
Цитата
“На жаль, є неприємна новина. Євген Коноплянка вчора на тренуванні отримав травму й точно завтра не зіграє”, — підкреслив Шевченко.
Деталі
У нинішньому сезоні Коноплянка провів 14 матчів за “Шахтар”, але результативними діями не відзначався. Футболіст вже пропускав кілька місяців через травму стегна.
Доповнення
Після двох стартових матчів відбору на чемпіонат світу-2022 Україна посідає третє місце в групі D з двома очками.