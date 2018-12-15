Коноплянка не попал в заявку "Шальке" на матч Бундеслиги
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Главный тренер “Шальке” Доменико Тедеско решил не включать в заявку на игру 15 тура Бундеслиги украинского вингера Евгения Коноплянку, сообщает УНН.
В гостевом противостоянии с соседом по турнирной таблице “Аугсбургом” подопечные Тедеско пропустили быстрый гол от Грегорича (13 мин) и отыгрались во втором тайме — забил Калиджури (52). В результате очередная потеря очков — 1:1.
Отметим, что в чемпионате “кобальтовые” идут только 13-ми — 15 очков. Их отделяет от зоны вылета всего 3 балла.
Примечательно, что это четвертый поединок в сезоне, на который украинец не попал в заявку. Однако ранее два раза Коноплянка пропускал матч из-за травмы, еще одну игру пропустил из-за дисквалификации.
Как сообщал УНН, Коноплянку выставили на трансфер вместе с еще 4-мя игроками “Шальке”.