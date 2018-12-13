ФК "Шальке" виставив Коноплянку на трансфер
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Вінгер збірної України Євген Коноплянка може взимку покинути стан німецького ФК "Шальке", повідомляє УНН з посиланням на Sport Bild.
Керівництво гельзенкірхенської команди, яка займає 13 місце в Бундеслізі (в трьох очках від зони вильоту), зокрема фінансовий директор Петер Петерс, маркетинговий директор Александер Йобста і спортивний директор Хайдель, залишились незадоволеними виступом колективу в першій частині сезону і вирішило влаштували кадрові зміни.
За інформацією видання п'ятеро гравців серед яких і Коноплянка увійшли до трансферного списку.
За інформацією видання, Брель Емболо, за якого гельзенкірхенці заплатили "Базелю" 26,5 млн євро, Франко ді Санто (6 млн), Йоганнес Гайс (10,5 млн) і Омар Маскарель (10 млн) повинні покинути "Шальке", щоб звільнити місце для нових придбань.
Відзначимо, що свого часу Коноплянка обійшовся команді в 12,5 млн.
Додамо також, в активі Коноплянки тільки два асисти у 12 поєдинках нинішньої кампанії.
Нагадаємо, портал WhoScored визнав Коноплянку одним із кращих футболістів поєдинку Ліги чемпіонів.