Портал WhoScored визнав Коноплянку одним із кращих футболістів поєдинку Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Вінгер збірної України Євген Коноплянка продемонстрував один із найкращих виступів у поєдинку Ліги чемпіонів “Шальке” — “Локомотив”, повідомляє УНН з посиланням на WhoScored.
Провівши на полі повний поєдинок, українець отримав 7,7 бали. За оцінкою він виявився другим у своєму колективі після автора переможного голу Алессандро Шопфа — 8,1. Також екс-гравця “Дніпра” випереди оборонець “залізничників” Мацей Рибус — 8,3.
Як повідомляв УНН, клуб Коноплянки переміг в заключній грі групового етапу Ліги чемпіонів.