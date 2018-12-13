Портал WhoScored признал Коноплянку одним из лучших футболистов поединке Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Вингер сборной Украины Евгений Коноплянка продемонстрировал один из лучших выступлений в поединке Лиги чемпионов “Шальке” — “Локомотив”, сообщает УНН со ссылкой на WhoScored.
Проведя на поле полный поединок, украинец получил 7,7 балла. По оценке он оказался вторым в своем коллективе после автора победного гола Алессандро Шопф — 8,1. Также экс-игрока “Днепра” предупреди защитник “железнодорожников” Мацей Рыбус — 8,3.
Как сообщал УНН, клуб Коноплянки победил в заключительной игре группового этапа Лиги чемпионов.