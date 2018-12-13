ФК "Шальке" выставил Коноплянку на трансфер
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Вингер сборной Украины Евгений Коноплянка может зимой покинуть стан немецкого ФК "Шальке", сообщает УНН со ссылкой на Sport Bild.
Руководство гельзенкирхенской команды, которая занимает 13 место в Бундеслиге (в трех очках от зоны вылета), в том числе финансовый директор Петер Петерс, маркетинговый директор Александр Йобст и спортивный директор Хайдель, остались недовольны выступлением коллектива в первой части сезона и решило устроили кадровые изменения.
По информации издания пятеро игроков среди которых и Коноплянка вошли в трансферный список.
По информации издания, Брель Эмболо, за которого гельзенкирхенцы заплатили "Базелю" 26,5 млн евро, Франко ди Санто (6 млн), Иоганнес Гайс (10,5 млн) и Омар Маскарель (10 млн) должны покинуть "Шальке", чтобы освободить место для новых приобретений.
Отметим, что в свое время Коноплянка обошелся команде в 12,5 млн.
Добавим также, в активе Коноплянки только два ассиста в 12 поединках нынешней кампании.
Напомним, портал WhoScored признал Коноплянку одним из лучших футболистов поединка Лиги чемпионов.