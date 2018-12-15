Коноплянка не потрапив до заявки "Шальке" на матч Бундесліги
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Головний тренер “Шальке” Доменіко Тедеско вирішив не включати до заявки на гру 15 туру Бундесліги українського вінгера Євгена Коноплянку, повідомляє УНН.
В гостьовому протистоянні зі сусідом по турнірній таблиці “Аугсбургом” підопічні Тедеско пропустили швидкий гол від Грегоріча (13 хв) і відігралися у другом таймі — забив Каліджурі (52). Як наслідок чергова втрата очок — 1:1.
Відзначимо, що у чемпіонаті “кобальтові” йдуть тільки 13-ми — 15 очок. Їх відділяє від зони вильоту лише 3 бали.
Примітно, що це четвертий поєдинок у сезоні, на який українець не потрапив в заявку. Однак раніше два рази Коноплянка пропускав матч через травму, ще одну гру пропустив через дискваліфікацію.
Як повідомляв УНН, Коноплянку виставили на трансфер разом із ще 4-ма гравцями “Шальке”.