Коноплянка назвал цели сборной Украины на будущий ЧЕ

"Главное учесть все те моменты, по которым мы провалили предыдущие чемпионаты Европы. Теперь, надеюсь, мы получили необходимые уроки и сможем достичь поставленных целей. Первой из которых мы достигли - вышли на Евро. Лично я мыслями уже там. Следующая задача - выйти из группы. Мы такой путь прошли не для того, чтобы потом вернуться после трех матчей. У меня в планах такого нет. Но сейчас не стоит много говорить, ставить заоблачные цели. Надо двигаться шаг за шагом. для начала - выйти из группы. Если сут сражаемся этого - будем ставить такую цель", - на олосив Коноплянка.

Сейчас игрок "Шахтера" отметил прогресс большинства футболистов и хорошую атмосферу в сборной.

"В сборной много ребят прогрессируют. Можно назвать буквально каждого. Потому что мы играем как команда. И потому что наши тренеры - одни из лучших. Они просто досконально объясняют, что тебе делать. Тебе всегда все понятно, а дальше все в твоих руках. Если ты молодой игрок и бог тебе дал талант - у тебя скорость, техника, то к этому нужно только желание получить все из себя. В сборной хорошая атмосфера для того, чтобы совершенствоваться. у нас нет такого: я хочу забить, а дальше мне неинтересно, дайте мне пробить пенальти ... Мы вообще так не думаем", - подчеркнул бывший игрок "Шальке" и "Севильи".

Как сообщалось, агента Коноплянки заподозрили в уклонении от налогов.