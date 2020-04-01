Коноплянка назвал цели сборной Украины на будущий ЧЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Один из самых опытных футболистов сборной Украины Евгений Коноплянка отметил важность учета ошибок на предыдущих выступлениях сборной в чемпионатах Европы перед выступлением на Евро, которое пройдет следующим летом. Слова вингера приводит сайт УЕФА, передает УНН.
"Главное учесть все те моменты, по которым мы провалили предыдущие чемпионаты Европы. Теперь, надеюсь, мы получили необходимые уроки и сможем достичь поставленных целей. Первой из которых мы достигли - вышли на Евро. Лично я мыслями уже там. Следующая задача - выйти из группы. Мы такой путь прошли не для того, чтобы потом вернуться после трех матчей. У меня в планах такого нет. Но сейчас не стоит много говорить, ставить заоблачные цели. Надо двигаться шаг за шагом. для начала - выйти из группы. Если сут сражаемся этого - будем ставить такую цель", - на олосив Коноплянка.
Сейчас игрок "Шахтера" отметил прогресс большинства футболистов и хорошую атмосферу в сборной.
"В сборной много ребят прогрессируют. Можно назвать буквально каждого. Потому что мы играем как команда. И потому что наши тренеры - одни из лучших. Они просто досконально объясняют, что тебе делать. Тебе всегда все понятно, а дальше все в твоих руках. Если ты молодой игрок и бог тебе дал талант - у тебя скорость, техника, то к этому нужно только желание получить все из себя. В сборной хорошая атмосфера для того, чтобы совершенствоваться. у нас нет такого: я хочу забить, а дальше мне неинтересно, дайте мне пробить пенальти ... Мы вообще так не думаем", - подчеркнул бывший игрок "Шальке" и "Севильи".
Как сообщалось, агента Коноплянки заподозрили в уклонении от налогов.