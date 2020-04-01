Коноплянка назвав цілі збірної України на майбутній ЧЄ

"Головне врахувати всі ті моменти, через які ми провалили попередні чемпіонати Європи. Тепер, сподіваюся, ми отримали необхідні уроки і зможемо досягти поставлених цілей. Першої з яких ми досягли - вийшли на Євро. Особисто я думками вже там. Наступне завдання - вийти з групи. Ми такий шлях пройшли не для того, щоб потім повернутися після трьох матчів. У мене в планах такого немає. Але зараз не варто багато говорити, ставити захмарні цілі. Треба рухатися крок за кроком. Для початку - вийти з групи. Якщо доб'ємося цього - будемо ставити таку мету", - наголосив Коноплянка.

Нині гравець "Шахтаря" відзначив прогрес більшості футболістів та гарну атмосферу у збірній.

"У збірній багато хлопців прогресують. Можна назвати буквально кожного. Тому що ми граємо як команда. І тому що наші тренери - одні з кращих. Вони просто досконально пояснюють, що тобі робити. Тобі завжди все зрозуміло, а далі все в твоїх руках. Якщо ти молодий гравець і бог тобі дав талант - у тебе швидкість, техніка, то до цього потрібно лише бажання дістати все з себе. У збірній хороша атмосфера для того, щоб удосконалюватися. У нас немає такого: я хочу забити, а далі мені нецікаво, дайте мені пробити пенальті ... Ми взагалі так не думаємо", - підкреслив колишній гравець "Шальке" та "Севільї".

Як повідомлялося, агента Коноплянки запідозрили в ухиленні від податків.