Коноплянка назвав цілі збірної України на майбутній ЧЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Один із найбільш досвідчених футболістів збірної України Євген Коноплянка відзначив важливість врахування помилок на попередніх виступах збірної в чемпіонатах Європи перед виступом на Євро, яке пройде наступного літа. Слова вінгера приводить сайт УЄФА, передає УНН.
"Головне врахувати всі ті моменти, через які ми провалили попередні чемпіонати Європи. Тепер, сподіваюся, ми отримали необхідні уроки і зможемо досягти поставлених цілей. Першої з яких ми досягли - вийшли на Євро. Особисто я думками вже там. Наступне завдання - вийти з групи. Ми такий шлях пройшли не для того, щоб потім повернутися після трьох матчів. У мене в планах такого немає. Але зараз не варто багато говорити, ставити захмарні цілі. Треба рухатися крок за кроком. Для початку - вийти з групи. Якщо доб'ємося цього - будемо ставити таку мету", - наголосив Коноплянка.
Нині гравець "Шахтаря" відзначив прогрес більшості футболістів та гарну атмосферу у збірній.
"У збірній багато хлопців прогресують. Можна назвати буквально кожного. Тому що ми граємо як команда. І тому що наші тренери - одні з кращих. Вони просто досконально пояснюють, що тобі робити. Тобі завжди все зрозуміло, а далі все в твоїх руках. Якщо ти молодий гравець і бог тобі дав талант - у тебе швидкість, техніка, то до цього потрібно лише бажання дістати все з себе. У збірній хороша атмосфера для того, щоб удосконалюватися. У нас немає такого: я хочу забити, а далі мені нецікаво, дайте мені пробити пенальті ... Ми взагалі так не думаємо", - підкреслив колишній гравець "Шальке" та "Севільї".
Як повідомлялося, агента Коноплянки запідозрили в ухиленні від податків.