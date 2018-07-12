Коноплянка помог "Шальке" одержать победу в спарринге в Китае
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка вышел в стартовом составе гельзенкирхенского “Шальке” на контрольный матч против китайского “Хэбэй Чайная Форчун”, информирует УНН со ссылкой на сайт ФФУ.
Поединок проходил в Ланфане в рамках подготовительного сбора, который немецкая команда проводит в Китае. В перерыве наставник гельзенкирхенцев Доменико Тедеско поменял всех своих исполнителей, а сама игра закончилась победой “Шальке” со счетом 3:1.
Отметим, что за победителей мячи забивали Тойхерт, Вт и Йин Яангйанг (автогол).
Напомним, что Коноплянка оформил гол в первой контрольной игре “кобальтовых” летом этого года.