Коноплянка помог "Шальке" одержать победу в спарринге в Китае

Поединок проходил в Ланфане в рамках подготовительного сбора, который немецкая команда проводит в Китае. В перерыве наставник гельзенкирхенцев Доменико Тедеско поменял всех своих исполнителей, а сама игра закончилась победой “Шальке” со счетом 3:1.

Отметим, что за победителей мячи забивали Тойхерт, Вт и Йин Яангйанг (автогол).

Напомним, что Коноплянка оформил гол в первой контрольной игре “кобальтовых” летом этого года.