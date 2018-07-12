Коноплянка допоміг "Шальке" здобути перемогу в спарингу у Китаї
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Півзахисник збірної України Євген Коноплянка вийшов у стартовому складі гельзенкірхенського “Шальке” на контрольний матч проти китайського “Хебей Чайна Форчун”, інформує УНН з посиланням на сайт ФФУ.
Поєдинок проходив у Ланфані в рамках підготовчого збору, який німецька команда проводить у Китаї. У перерві наставник гельзенкірхенців Доменіко Тедеско поміняв усіх своїх виконавців, а сама гра закінчилася перемогою “Шальке” з рахунком 3:1.
Відзначимо, що за переможців м’ячі забивали Тойхерт, Ут та Йін Яангйанг (автогол).
Нагадаємо, що Коноплянка оформив гол у першій контрольній грі “кобальтових” влітку цього року.