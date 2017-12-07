Конкурсная комиссия по отбору кандидатов в САП проведет заседание 11 декабря

Конкурсная комиссия проведет заседание 11 декабря в 16:00 в помещении Национальной академии прокуратуры Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На одну должность в САП претендуют более 40 кандидатов

Как сообщал УНН, 25 ноября 2017 года состоялся первый этап конкурса на занятие семи вакантных должностей прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры. С 231 кандидата, который проходил тестирование, 129 (56%) набрали проходные 80 и более баллов и были допущены к следующему этапу.