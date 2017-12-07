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Конкурсна комісія з відбору кандидатів на посади в САП проведе засідання 11 грудня

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. У понеділок 11 грудня відбудеться засідання конкурсної комісії з відбору кандидатів на зайняття посад прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це повідомляє прес-служба ГПУ, передає УНН.

Конкурсна комісія проведе засідання 11 грудня о 16:00 у приміщенні Національної академії прокуратури України.

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Як повідомляв УНН, 25 листопада 2017 року відбувся перший етап конкурсу на зайняття семи вакантних посад прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. З 231 кандидата, що проходив тестування, 129 (56%) набрали прохідні 80 і більше балів та допущені до наступного етапу.

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