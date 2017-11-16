Конкурсная комиссия рекомендует Гройсману утвердить Трубу в должности директора ГБР
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Конкурсная комиссия рекомендует Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману утвердить в должности директора ГБР Романа Трубу, передает корреспондент УНН.
Комиссия объявила, что по результатам рейтингового голосования за кандидатов на должность директора Государственного бюро расследований наибольшее количество голосов получили два кандидата Труба Роман Николаевич и Усатый Григорий Александрович.
"По результатам голосования рекомендовать на должность директора Государственного бюро расследований Трубу Романа Николаевича. Предлагаем внести представление Премьер-министру Украины о назначении Трубы Романа Николаевича на должность директора Государственного бюро расследований", - говорится в постановлении конкурсной комиссии.
Как сообщал УНН, директором Государственного бюро расследований избран Роман Трубу. За этого кандидата проголосовали 9 из 11 членов конкурсной комиссии.
Справка: Государственное бюро расследований - правоохранительный орган Украины, создание которого предусмотрено Уголовным процессуальным кодексом Украины в срок до 20 ноября 2017 года.
Идеология ведомства заключается в том, что оно будет расследовать уголовные производства, в которых фигурируют правоохранители, судьи и высокие служащие (от министров до начальников главков).
Закон Украины о Государственном бюро расследований принят 12 ноября 2015 года, подписанный Президентом 14 января 2016 года.