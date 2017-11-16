Конкурсная комиссия рекомендует Гройсману утвердить Трубу в должности директора ГБР

Комиссия объявила, что по результатам рейтингового голосования за кандидатов на должность директора Государственного бюро расследований наибольшее количество голосов получили два кандидата Труба Роман Николаевич и Усатый Григорий Александрович.

"По результатам голосования рекомендовать на должность директора Государственного бюро расследований Трубу Романа Николаевича. Предлагаем внести представление Премьер-министру Украины о назначении Трубы Романа Николаевича на должность директора Государственного бюро расследований", - говорится в постановлении конкурсной комиссии.

Как сообщал УНН, директором Государственного бюро расследований избран Роман Трубу. За этого кандидата проголосовали 9 из 11 членов конкурсной комиссии.

Справка: Государственное бюро расследований - правоохранительный орган Украины, создание которого предусмотрено Уголовным процессуальным кодексом Украины в срок до 20 ноября 2017 года.

Идеология ведомства заключается в том, что оно будет расследовать уголовные производства, в которых фигурируют правоохранители, судьи и высокие служащие (от министров до начальников главков).

Закон Украины о Государственном бюро расследований принят 12 ноября 2015 года, подписанный Президентом 14 января 2016 года.