Конкурсна комісія рекомендує Гройсману затвердити Трубу на посаді директора ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Конкурсна комісія рекомендує Прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману затвердити на посаді директора ДБР Романа Трубу, передає кореспондент УНН.
Комісія оголосила, що за результатами рейтингового голосування за кандидатів на посаду директора Державного бюро розслідувань найбільшу кількість голосів отримали два кандидати Труба Роман Миколайович і Усатий Григорій Олександрович.
"За результатами голосування рекомендувати на посаду директора Державного бюро розслідувань Трубу Романа Миколайовича. Пропонуємо внести подання Прем'єр-міністру України про призначення Труби Романа Миколайовича на посаду директора Державного бюро розслідувань", - йдеться в постанові конкурсної комісії.
Як повідомляв УНН, директором Державного бюро розслідувань обрано Романа Трубу. За цього кандидата проголосували 9 з 11 членів конкурсної комісії.
Довідка УНН: Державне бюро розслідувань - правоохоронний орган України, створення якого передбачено Кримінальним процесуальним кодексом України у термін до 20 листопада 2017 року.
Ідеологія відомства полягає в тому, що воно буде розслідувати кримінальні провадження, в яких фігурують правоохоронці, судді і найвищі службовці (від міністрів до начальників главків).
Закон України про Державне бюро розслідувань прийнятий 12 листопада 2015 року, підписаний Президентом 14 січня 2016 року.