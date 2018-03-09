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Актуальное
Конкурс двойников Шевченко состоялся во Львове

Конкурс двойников Шевченко состоялся во Львове

Киев  •  УНН

 • 16729 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 9 марта. УНН. Во Львове, ко дню рождения Тараса Шевченко состоялся конкурс двойников Кобзаря. Об этом сообщает корреспондент УНН.

В финал конкурса пробилось 18 участников. В основном это жители Львовской области, однако, был один участник из Киева. Участники конкурса зачитывали стихи поэта. Кроме того, каждый из них одеждой, чертами лица пытался изобразить Тараса Шевченко. На площади Шевченко, в центре Львова можно было увидеть Шевченко как юного, так и взрослого.

"Я сегодня изображаю Шевченко юного. Принять участие в конкурсе мне посоветовала моя учительница. Скажу откровенно, я мало чем похож на Шевченко внешне, однако в душе - такой же свободолюбивый и сильный", - рассказал участник действа, по замыслу молодой Шевченко, школьник Роман Блавацкий.

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Были среди участников и люди старшего возраста. Тарас Зилинский приехал во Львов из Самбора, чтобы показать Шевченко взрослого.

"У меня такой интересный образ Шевченко. Я - Шевченко старший, и это подчеркивают мои усы. В душе, мне тоже кажется, что я чем-то похож на Кобзаря. И зовут меня тоже Тарас", - рассказал участник конкурса Тарас Зилинский.

Посмотреть на действо собралось немало людей и гостей города. Они и определяли победителя конкурса тайным голосованием.

В итоге победителем признан двойник Тараса Шевченко Василий Мельник, второе место в конкурсе занял Андрей Гамар, третье место - Тарас Зилинский.

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