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Конкурс двійників Шевченка відбувся у Львові

Конкурс двійників Шевченка відбувся у Львові

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 9 березня. УНН. У Львові, до дня народження Тараса Шевченка відбувся конкурс двійників Кобзаря. Про це повідомляє кореспондент УНН.

До фіналу конкурсу пробилось 18 учасників. Здебільшого це жителі Львівщини, однак, був один учасник із Києва. Учасники конкурсу зачитували вірші поета. Окрім того, кожен з них одягом, рисами обличчя намагався зобразити Тараса Шевченка. На площі Шевченка, в центрі Львова можна було побачити Шевченка як юного, так і дорослого.

“Я сьогодні зображаю Шевченка юного. Взяти участь в конкурсі мені порадила моя вчителька. Скажу відверто, я мало чим схожий на Шевченка, зовнішньо, однак в душі — такий же волелюбний та сильний”, — розповів учасник дійства, за задумом молодий Шевченко, школяр Роман Блавацький.

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Були серед учасників і люди старшого віку. Тарас Зілінський приїхав до Львова з Самбора, щоб показати Шевченка дорослого.

“В мене такий цікавий образ Шевченка. Я — Шевченко старший, і це підкреслюють мої вуса. В душі, мені також здається, що я чимось схожий до Кобзаря. І звати мене теж Тарас”, — розповів учасник конкурсу Тарас Зілінський.

Подивитись на дійство зібралось чимало людей та гостей міста. Вони й визначали переможця конкурсу, таємним голосування.

У підсумку переможцем визнаний двійник Тараса Шевченка Василь Мельник, друге місце у конкурсі посів Андрій Гамар, третє місце — Тарас Зілінський.

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