Конгрессу США удалось достичь соглашения для избежания нового шатдауна
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Конгрессу США удалось достичь соглашения по вопросу безопасности на американо-мексиканской границе, что позволит предотвратить новый шатдаун. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Голос Америки.
Сенатор-республиканец Ричард Шелби заявил, что группе, занимающейся переговорами относительно решения вопроса о финансировании укрепления безопасности на границе, удалось достичь "принципиального соглашения". Вместе с тем Шелби не раскрыл деталей, но отметил, что они сейчас прорабатываются. Сенатор также выразил надежду, что Белый дом поддержит сделку.
Участники переговоров работали до поздней ночи в надежде заключить соглашение о финансировании программ по обеспечению безопасности границы до 30 сентября и предотвратить очередной шатдаун, заявил сенатор-демократ Патрик Лихи.
Проект соглашения предусматривает выделение 1,375 миллиарда долларов на строительство 88,5 километра ограждений на американо-мексиканской границе. Выделение денег на строительство стены, на которой настаивает президент Трамп, не запланировано.
Президент Трамп требует выделения более 5 миллиардов долларов на строительство стены на американо-мексиканской границе.
При этом BBC отмечает, что, по словам американских законодателей, соглашение было заключено на встрече за закрытыми дверями в Вашингтоне после переговоров. Сделка еще должна быть одобрена конгрессом и подписана президентом.
Выступая позже, президент США Дональд Трамп не сказал, поддержит ли он соглашение. "Мы все равно строим стену", - заявил он.
Добавим, самый длинный в истории США шатдаун - закрытие большого количества госучреждений из-за технического недостатка финансирования и отправка в отпуск за свой счет их работников - продлился с 22 декабря больше месяца. 25 января Трамп объявил о приостановке шатдауна.