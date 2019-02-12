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Конгресу США вдалося досягти угоди для уникнення нового шатдауну

Конгресу США вдалося досягти угоди для уникнення нового шатдауну

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. Конгресу США вдалося досягти угоди з питання безпеки на американо-мексиканському кордоні, що дозволить запобігти новому шатдауну. Про це УНН повідомляє з посиланням на Голос Америки.

Сенатор-республіканець Річард Шелбі заявив, що групі, що займається переговорами щодо вирішення питання про фінансування зміцнення безпеки на кордоні, вдалося досягти "принципової угоди". Разом з тим Шелбі не розкрив деталей, але зазначив, що вони зараз опрацьовуються. Сенатор також висловив надію, що Білий дім підтримає угоду.

Учасники переговорів працювали до пізньої ночі в надії укласти угоду про фінансування програм із забезпечення безпеки кордону до 30 вересня і запобігти черговому шатдаун, заявив сенатор-демократ Патрік Ліхі.

Проект угоди передбачає виділення 1,375 мільярда доларів на будівництво 88,5 кілометра огороджень на американо-мексиканському кордоні. Виділення грошей на будівництво стіни, на якій наполягає президент Трамп, не заплановано.

Президент Трамп вимагає виділення понад 5 мільярдів доларів на будівництво стіни на американо-мексиканському кордоні.

При цьому BBC зазначає, що, за словами американських законодавців, угода була укладена на зустрічі за закритими дверями у Вашингтоні після переговорів. Угода ще повинна бути схвалена конгресом і підписана президентом.

Виступаючи пізніше, президент США Дональд Трамп не сказав, чи підтримає він угоду. "Ми все одно будуємо стіну", - заявив він.

Додамо, найдовший в історії США шатдаун - закриття великої кількості держустанов через технічний брак фінансування і відправка у відпустку за свій рахунок їхніх працівників - протривав з 22 грудня понад місяць. 25 січня Трамп оголосив про призупинення шатдауну.

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