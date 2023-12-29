Конгресс должен активизироваться и действовать без дальнейших проволочек: Байден отреагировал на масштабную атаку рф на Украину

Президент США Джо Байден отреагировал на масштабную воздушную атаку рф на Украину и отметил, что Конгресс должен активизироваться и действовать без дальнейших проволочек, передает УНН со ссылкой на заявление, которое обнародовал Белый дом.

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Байден отметил, что ночью россия осуществила крупнейшее воздушное нападение на Украину с начала этой войны.

"В этом массированном обстреле использовались беспилотники и ракеты, в том числе ракеты с гиперзвуковой способностью, для ударов по городам и гражданской инфраструктуре по всей Украине. Сообщается, что в результате ударов погибли невинные люди и ранены десятки людей. Это яркое напоминание миру, что после почти двух лет этой сокрушительной войны цель путина остается неизменной. Он стремится уничтожить Украину и подчинить ее народ. Его надо остановить", - отметил президент США.

Кроме того Байден отметил, что перед лицом этой жестокой атаки Украина развернула системы противовоздушной обороны, которые Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры поставили в Украину в течение прошлого года, чтобы успешно перехватить и уничтожить много ракет и беспилотников.

Американский народ может гордиться жизнями, которые мы помогли спасти, и поддержкой, которую мы оказали Украине, когда она защищает свой народ, свою свободу и независимость. Но если Конгресс не примет срочных мер в новом году, мы не сможем продолжать отправлять оружие и жизненно важные системы ПВО, необходимые Украине для защиты своего народа. Конгресс должен активизироваться и действовать без дальнейших проволочек - подчеркнул президент США.

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Байден также отметил, что ставки этой борьбы выходят далеко за пределы Украины. Они влияют на весь Альянс НАТО, безопасность Европы и будущее трансатлантических отношений.

"путин не просто пытался уничтожить Украину; он также угрожал некоторым нашим союзникам по НАТО. Когда диктаторам и автократам разрешается грубо действовать в Европе, возрастает риск того, что Соединенные Штаты будут втянуты напрямую. И последствия раздаются во всем мире. Поэтому Соединенные Штаты сплотили коалицию из более 50 стран для поддержки обороны Украины. Мы не можем подвести наших союзников и партнеров. Мы не можем подвести Украину. История будет сурово судить тех, кто не отвечает на призыв свободы", - резюмировал президент США.

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