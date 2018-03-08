Конгрессмены предупредили Трампа о последствиях введения пошлин на сталь и алюминий

“Мы обращаемся с посланием для того, чтобы выразить глубокую озабоченность в связи с перспективой введения широких, глобальных по масштабам пошлин на алюминий и сталь, — говорится в письме. — Поскольку пошлины — это те же налоги, которые делают американский бизнес менее конкурентоспособным и ухудшают положение американских потребителей, то при введении любых пошлин необходимо учитывать конкретные факторы, возникающие вследствие применения несправедливой торговой практики, а также свести к минимуму негативные последствия для американского бизнеса и американских потребителей”.

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Авторы письма рекомендуют администрации вывести из-под действия новых пошлин те товары, которые “продаются по справедливой цене и не представляют угрозы для национальной безопасности”. Кроме того, по их мнению, американские компании должны иметь право обращаться в регулирующие органы за разрешениями на импорт тех товаров, которые они не смогут получить от поставщиков внутри страны. Они также считают, что действующие контракты на поставки продукции алюминиевой и сталелитейной промышленности должны выполняться с тем, чтобы не создать сложностей для американских компаний.

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Напомним, президент США Дональд Трамп заявил 1 марта, что введет пошлину в размере 25 процентов на импортную сталь и 10 процентов на импортный алюминий.

По его словам, этот шаг имеет целью защитить экономику США. При этом критики указывают, что он вряд ли обеспечит дополнительные рабочие места в Соединенных Штатах, одновременно увеличивая риск торговой войны с Китаем и Евросоюзом.