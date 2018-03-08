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Конгресмени попередили Трампа про наслідки введення мит на сталь і алюміній

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КИЇВ. 8 березня. УНН. Велика група членів Конгресу США звернулася до президента Дональда Трампа з посланням, в якому виражена серйозна занепокоєнність з приводу можливих наслідків рішення адміністрації ввести мита на імпорт продукції сталеливарної і алюмінієвої промисловості. Текст листа 108 законодавців розмістила в Twitter в четвер телекомпанія ABC, інформує УНН.

“Ми звертаємося з посланням для того, щоб висловити глибоку заклопотаність у зв’язку з перспективою введення широких, глобальних за масштабами мит на алюміній і сталь, — йдеться в листі. — Оскільки мита — це ті ж податки, які роблять американський бізнес менш конкурентоспроможним і погіршують становище американських споживачів, то при введенні будь-яких мит необхідно враховувати конкретні фактори, що виникають унаслідок застосування несправедливої торгової практики, а також звести до мінімуму негативні наслідки для американського бізнесу і американських споживачів”.

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Автори листа рекомендують адміністрації вивести з-під дії нових мит ті товари, які “продаються за справедливою ціною і не становлять загрози для національної безпеки”. Крім того, на їхню думку, американські компанії повинні мати право звертатися до регулюючих органів за дозволами на імпорт тих товарів, які вони не зможуть отримати від постачальників всередині країни. Вони також вважають, що діючі контракти на поставки продукції алюмінієвої і сталеливарної промисловості мають виконуватися з тим, щоб не створити складнощів для американських компаній.

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Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив 1 березня, що запровадить мито в розмірі 25 відсотків на імпортну сталь та 10 відсотків на імпортний алюміній.

За його словам, цей крок має на меті захистити економіку США. При цьому критики вказують, що він навряд чи забезпечить додаткові робочі місця в Сполучених Штатах, водночас збільшуючи ризик торговельної війни з Китаєм та Євросоюзом.

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