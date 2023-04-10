Конфликт КГГА и британского инвестора угрожает отношениям Украины с ключевым союзником – эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Киевские власти вступили в конфликт с британским инвестором грузинского происхождения Тамазом Сомхишвили, чем ставят под угрозу партнерство Украины и Британии. Об этом сообщил политолог, директор Института социально-политического проектирования “Диалог” Андрей Миселюк в своем блоге на “Liga”.
Он напомнил, что иностранные и украинские предприниматели знают, что Украина никогда не была страной, где вести бизнес легко.
“Однако то, что до войны воспринималось зарубежными партнерами как низкая правовая культура и порочный коррупционный круг, во время войны становится диверсией против своей страны. И это вдвойне опасная диверсия, когда речь идет о ключевом военном союзнике нашей страны”, — отметил эксперт.
Речь идет о реконструкции Харьковской площади в Киеве. Конкурс на ее реконструкцию КГГА провела еще в 2007 году, тогда победителем стала компания “Киев Терминал”, принадлежащая Тамазу Сомхишвили.
В частности, план реконструкции Харьковской площади предусматривал появление новой транспортной развязки, за строительство которой отвечали городские власти, Киевавтодор и Киевский метрополитен. Инвестор уплатил городу 14 млн долларов за право реализации своей части проекта: строительство офисно-торгового центра, паркинг на 500 авто и автовокзала.
Однако городские власти фактически устроили для предпринимателя бюрократическую ловушку: “Киев Терминал” так и не смог получить необходимые согласования. Впоследствии Киевсовет вообще изъял участки на Харьковской площади без компенсации затрат и ущерба, рассказал Миселюк.
Он добавил, что в июле 2022 года инвестор предложил КГГА мировое соглашение. Он был готов отказаться от финансовых требований, а после отмены военного положения инвестировать в строительство другого инфраструктурного объекта.
“В городской администрации отказались принимать и это предложение. А вскоре после этого против Сомхишвили в СМИ была развернута информационная кампания, которая обвинила британского гражданина в разных нелепицах”, — резюмировал Миселюк.
Тамаз Сомхишвили — гражданин Великобритании, основатель бизнес-группы “ТС Холдинг”. Сомхишвили получил гражданство Великобритании в 2007 году, в связи с чем с 2010 г. полностью прекратил бизнес в России, где занимался энергоресурсами.
Как заявляла посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс, главные проблемы, с которыми сталкивались британские инвесторы в Украине, обычно связаны с коррупцией.