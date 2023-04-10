Конфлікт КМДА і британського інвестора загрожує відносинам України з ключовим союзником – експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Київська влада вступила у конфлікт з британським інвестором грузинського походження Тамазом Сомхішвілі, чим ставить під загрозу партнерство Україна та Британії. Про це повідомив політолог, директор Інституту соціально-політичного проектування «Діалог» Андрій Миселюк у своєму блозі на «Liga».
Він нагадав, що іноземні та українські підприємці знають, що Україна ніколи не була країною, де легко вести бізнес.
«Однак те, що до війни сприймалося закордонними партнерами як низька правова культура та порочне корупційне коло, під час війни стає диверсією проти своєї країни. І це подвійно небезпечна диверсія, коли йдеться про ключового військового союзника нашої країни», - зауважив експерт.
Мова йде про реконструкцію Харківської площі у Києві. Конкурс на її реконструкцію КМДА провела ще у 2007 році, тоді переможцем стала компанія «Київ Термінал», яка належить Тамазу Сомхішвілі.
Зокрема, план реконструкції Харківської площі передбачав появу нової транспортної розв'язки, за будівництво якої відповідала міська влада, Київавтодор та Київський метрополітен. Інвестор сплатив місту 14 млн доларів за право реалізації своєї частини проєкту: будівництва офісно-торговельного центру, паркінгу на 500 авто та автовокзалу.
Однак, міська влада фактично влаштувала для підприємця бюрократичну пастку: «Київ Термінал» так і не зміг отримати необхідних погоджень. Згодом Київрада взагалі вилучила ділянки на Харківській площі без компенсації витрат і збитків, розповів Миселюк.
Він додав, що у липні 2022 року інвестор запропонував КМДА мирову угоду. Він був готовий відмовитися від фінансових вимог, а після скасування військового стану інвестувати у будівництво іншого інфраструктурного об'єкта.
«У міській адміністрації відмовилися приймати і цю пропозицію. А незабаром після цього проти Сомхішвілі в ЗМІ було розгорнуто інформаційну кампанію, яка звинуватила британського громадянина в різних безглуздях», - резюмував Миселюк.
Тамаз Сомхішвілі – громадянин Великобританії, засновник бізнес-групи «ТС Холдинг». Сомхішвілі отримав громадянство Великобританії у 2007-му році, у зв’язку з чим з 2010 р. повністю припинив бізнес у Росії, де займався енергоресурсами.
Як заявляла посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс, головні проблеми, з якими стикалися британські інвестори в Україні, зазвичай пов'язані з корупцією.