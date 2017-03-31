Кондиционер для дома: критерии выбора, обзор моделей
Киев • УНН
Многим людям покупка кондиционера кажется сложной. На самом деле, немного разобравшись с этим вопросом, можно самостоятельно подобрать такую технику, которая даст максимум эффекта в ваших условиях.
Поскольку кондиционеры и сплит система различаются по области применения, важно выяснить все нюансы.
Существует несколько типов назначения:
- бытовые;
- полупромышленные;
- промышленные.
Какой кондиционер выбрать для дома
Нас интересует первый вариант — бытовые. Опираться стоит в первую очередь на мощность охлаждения. Для отдельных комнат в квартирах, для офисов и коттеджей оптимальное значение колеблется от 1-2 до 7-8 Вт.
Например, для площади в 9-18 кв.м отлично подойдут такие модели как WHIRLPOOL SPOW 409. Мощность в режиме охлаждения составляет 1200 Вт. Комфортность для эксплуатации в домашних условиях обеспечивается за счет:
- ночного режима;
- системы самоочистки;
- возможности дистанционного управления;
- монтируется на стену;
- температура охлаждения от +21 до +43 °С;
- температура обогрева от –7до +24 °С
Для больших объемов помещения рекомендуется использовать такие модели, как LG S 09 KWH. Он отлично справляется с площадью в 25 кв.м.
Он также оснащен системой дистанционного управления, а мощность в режиме охлаждения составляет 2630 Вт. Другие характеристики:
- внутренний блок обладает уровнем шума в 21 Дб;
- наружный блок — 41 Дб;
- температура охлаждения от +18 до +48 °С;
- температура обогрева от –5 до +30 °С
Если вы ищете настоящую инновацию и максимальный уровень комфорта — вам придется по душе LG S09SWC. Бесшумная работа, стильный дизайн, система стерилизации воздуха и система самоочистки сделали эту модель одной из самых востребованных на рынке.
Площадь, для которой рекомендуется использовать данный кондиционер, составляет 25 кв.м. Он обладает такими характеристиками:
- мощность в режиме охлаждения составляет 2500 Вт;
- температура охлаждения от +18 до +48 °С;
- температура обогрева от –5 до +24 °С;
- ночной режим;
- система самодиагностики и перезапуска;
- возможность дистанционного управления.
Здесь можно купить кондиционеры и не бояться за качество их сборки, а быстрая доставка позволит воспользоваться техникой за считанные дни.
Изучая модели, обращайте внимание на другие их характеристики. Каждый без труда сможет подобрать технику в интернет-магазине Эльдорадо.