Кондиционер для дома: критерии выбора, обзор моделей

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 48030 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104280 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160353 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118274 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117579 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113134 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104673 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107179 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103663 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Кондиционер для дома: критерии выбора, обзор моделей

Кондиционер для дома: критерии выбора, обзор моделей

Киев  •  УНН

 • 10380 просмотра

Многим людям покупка кондиционера кажется сложной. На самом деле, немного разобравшись с этим вопросом, можно самостоятельно подобрать такую технику, которая даст максимум эффекта в ваших условиях.

Поскольку кондиционеры и сплит система различаются по области применения, важно выяснить все нюансы.

Существует несколько типов назначения:

- бытовые;
- полупромышленные;
- промышленные.

Какой кондиционер выбрать для дома

Нас интересует первый вариант — бытовые. Опираться стоит в первую очередь на мощность охлаждения. Для отдельных комнат в квартирах, для офисов и коттеджей оптимальное значение колеблется от 1-2 до 7-8 Вт.

Например, для площади в 9-18 кв.м отлично подойдут такие модели как WHIRLPOOL SPOW 409. Мощность в режиме охлаждения составляет 1200 Вт. Комфортность для эксплуатации в домашних условиях обеспечивается за счет:

- ночного режима;
- системы самоочистки;
- возможности дистанционного управления;
- монтируется на стену;
- температура охлаждения от +21 до +43 °С;
- температура обогрева от –7до +24 °С

Для больших объемов помещения рекомендуется использовать такие модели, как LG S 09 KWH. Он отлично справляется с площадью в 25 кв.м.

Он также оснащен системой дистанционного управления, а мощность в режиме охлаждения составляет 2630 Вт. Другие характеристики:

- внутренний блок обладает уровнем шума в 21 Дб;
- наружный блок — 41 Дб;
- температура охлаждения от +18 до +48 °С;
- температура обогрева от –5 до +30 °С

Если вы ищете настоящую инновацию и максимальный уровень комфорта — вам придется по душе LG S09SWC. Бесшумная работа, стильный дизайн, система стерилизации воздуха и система самоочистки сделали эту модель одной из самых востребованных на рынке.

Площадь, для которой рекомендуется использовать данный кондиционер, составляет 25 кв.м. Он обладает такими характеристиками:

- мощность в режиме охлаждения составляет 2500 Вт;
- температура охлаждения от +18 до +48 °С;
- температура обогрева от –5 до +24 °С;
- ночной режим;
- система самодиагностики и перезапуска;
- возможность дистанционного управления.

Здесь можно купить кондиционеры и не бояться за качество их сборки, а быстрая доставка позволит воспользоваться техникой за считанные дни.

Изучая модели, обращайте внимание на другие их характеристики. Каждый без труда сможет подобрать технику в интернет-магазине Эльдорадо.

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