Кондиціонер для будинку: критерії вибору, огляд моделей

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Багатьом людям покупка кондиціонера здається складною. Насправді, трохи розібравшись з цим питанням, можна самостійно підібрати таку техніку, яка дасть максимум ефекту в ваших умовах.

Оскільки кондиціонери і спліт система розрізняються залежно від сфери застосування, важливо з'ясувати всі нюанси. Існує кілька типів призначення:

• побутові;
• напівпромислові;
• промислові.

Який кондиціонер вибрати для будинку

Нас цікавить перший варіант — побутові. Головна характеристика — потужність охолодження. Для окремих кімнат в квартирах, для офісів і котеджів оптимальне значення коливається від 1-2 до 7-8 Вт.

Наприклад, для площі в 9-18 кв.м відмінно підійдуть такі моделі, як WHIRLPOOL SPOW 409. Потужність в режимі охолодження становить 1200 Вт. Комфортність для експлуатації в домашніх умовах забезпечується за рахунок:

• нічного режиму;
• системи самоочищення;
• можливості дистанційного управління;
• монтажу на стіну;
• температура охолодження від +21 до +43 ° С;
• температура обігріву від -7до +24 ° С.

Для великих обсягів приміщення рекомендується використовувати такі моделі, як LG S 09 KWH. Він відмінно справляється з площею в 25 квадратних метрів. Він також оснащений системою дистанційного керування, а потужність в режимі охолодження становить 2630 Вт. Інші характеристики:

• внутрішній блок має рівень шуму в 21 Дб;
• зовнішній блок — 41 Дб;
• температура охолодження від +18 до +48 °С;
• температура обігріву від -5 до +30 °С.

Якщо ви шукаєте справжню інновацію і максимальний рівень комфорту, вам припаде до душі LG S09SWC. Безшумна робота, стильний дизайн, система стерилізації повітря і система самоочищення зробили цю модель однієї з найбільш затребуваних на ринку. Площа, для якої рекомендується використовувати даний кондиціонер, становить 25 кв.м. Він має такі характеристики:

• потужність в режимі охолодження становить 2500 Вт;
• температура охолодження від +18 до +48 ° С;
• температура обігріву від -5 до +24 ° С;
• нічний режим;
• система самодіагностики і перезапуску;
• можливість дистанційного керування.

Тут можна купити кондиціонери і не сумніватись стосовно їх якості, а швидка доставка дозволить скористатися технікою за лічені дні. Вивчаючи моделі, звертайте увагу на інші їх характеристики. Кожен без зусиль зможе підібрати техніку в інтернет-магазині Ельдорадо.

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