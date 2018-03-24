Коммунисты Чехии требуют согласовывать с ними выдворение российских дипломатов

Глава парламентской Компартии выразил надежду, что будущий кабинет министров, которому коммунисты намерены проявить толерантность, подобного рода решения будет принимать только с их согласия. Компартия считает, что до окончания следствия по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ России и его дочери, высылка российских дипломатов из Чехии, как проявление солидарности с Великобританией, была бы преждевременным шагом.

Вопрос возможности выдворения нескольких дипломатических представителей России в понедельник будет обсуждаться премьером Андреем Бабишом и главой МИД страны Мартином Стропницким. В четверг на эту тему руководитель внешнеполитического ведомства Чехии будет разговаривать также с президентом Земан.

Как сообщал УНН, в 20 европейских стран готовятся выдворить российских диплотоматов через обвинения Москвы в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.