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Комуністи Чехії вимагають узгоджувати з ними видворення російських дипломатів

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Можливе видворення кількох російських дипломатів з Чехії в зв’язку зі “справою Сергія Скрипаля” стало предметом консультаційної зустрічі прем’єра у відставці Андрія Бабіша з головою Комуністичної партії Чехії і Моравії Войтехом Філіпом. Про це повідомляє УНН з посиланням на Radio Praha.

Глава парламентської Компартії висловив надію, що майбутній кабінет міністрів, якому комуністи мають намір проявити толерантність, подібного роду рішення буде приймати тільки за їх згодою. Компартія вважає, що до закінчення слідства у справі про отруєння колишнього співробітника ГРУ Росії і його дочки, висилка російських дипломатів з Чехії, як прояв солідарності з Великою Британією, була б передчасним кроком.

Питання можливості видворення кількох дипломатичних представників Росії в понеділок буде обговорюватися прем’єром Андрієм Бабішом і главою МЗС країни Мартіном Стропніцкім. У четвер на дану тему керівник зовнішньополітичного відомства Чехії буде розмовляти також з президентом Мілошем Земаном.

Як повідомляв УНН, до 20 європейських країн готуються видворити російських діплотоматов через звинувачення Москви в отруєнні колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в британському Солсбері.

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