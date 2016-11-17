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Комплекс по переработке радиоактивных отходов на Ровенской АЭС заработает в 2017 году

Комплекс по переработке радиоактивных отходов на Ровенской АЭС заработает в 2017 году

Киев • УНН

 • 9416 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 17 ноября. УНН. Уже в следующем году на РАЭС надеются ввести в эксплуатацию комплекс по переработке радиоактивного топлива. Такое мнение высказал генеральный директор РАЭС Павел Павлишин при проверке представителей НАЭК "Энергоатом" атомной электростанции, сообщает УНН.

По его словам, РАЭС первой из всех отечественных АЭС переутвердила проект строительства в соответствии с изменениями рыночных цен на оборудование.

"Уже готовы технические требования, поэтому необходимо как можно быстрее решить вопрос финансирования закупки оборудования и приступить к проведению открытых торгов. Надеюсь, что уже в следующем году комплекс будет сдан в эксплуатацию и станет первым в Украине объектом подобного типа ", - подчеркнул П.Павлишин.

Для завершения строительства комплекса осталось установить ряд необходимого оборудования, в частности, установку дезактивации металла. Особенность данного оборудования заключается в его специфичности и индивидуальности изготовления.

Представители дирекции НАЭК "Энергоатом" осмотрели смонтированные установки и оценили состояние строительно-монтажных работ, выполняемых в соответствии с графиком. Комплекс по переработке твердых радиоактивных отходов РАЭС - однозначно пусковой объект 2017 года, отметили они.

"Степень готовности комплекса дает все основания для его пуска в следующем году. Поэтому, Компания и в дальнейшем будет поддерживать Ровенскую АЭС по вопросу введения комплекса в эксплуатацию в установленные сроки ", - отметила исполнительный директор по ядерной и радиационной безопасности и научно-технической поддержки НАЭК" Энергоатом "Наталья Шумкова.

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