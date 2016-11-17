Комплекс з переробки радіоактивних відходів на Рівненській АЕС запрацює у 2017 році
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 17 листопада. УНН. Уже наступного року на РАЕС сподіваються ввести в експлуатацію комплекс з переробки радіоактивного палива. Таку думку висловив генеральний директор РАЕС Павло Павлишин під час перевірки представників НАЕК “Енергоатом” атомної електростанції, повідомляє УНН.
За його словами, РАЕС першою з усіх вітчизняних АЕС перезатвердила проект будівництва відповідно до змін ринкових цін на обладнання.
“Вже готові технічні вимоги, тому необхідно якнайшвидше вирішити питання фінансування закупівлі обладнання та приступити до проведення відкритих торгів. Сподіваюсь, що вже наступного року комплекс буде зданий у експлуатацію та стане першим в Україні об’єктом подібного типу”, — підкреслив П.Павлишин.
Для завершення будівництва комплексу залишилось встановити ряд необхідного обладнання, зокрема, установку дезактивації металу. Особливість даного обладнання полягає в його специфічності та індивідуальності виготовлення.
Представники дирекції НАЕК “Енергоатом” оглянули змонтовані установки та оцінили стан будівельно-монтажних робіт, які виконуються відповідно до графіку. Комплекс з переробки твердих радіоактивних відходів РАЕС — однозначно пусковий об’єкт 2017 року, зазначили вони.
“Ступінь готовності комплексу дає всі підстави для його у наступному році. Тому, Компанія і надалі буде підтримувати Рівненську АЕС щодо питання введення комплексу в експлуатацію у встановлені терміни”, — зазначила виконавчий директор з ядерної та радіаційної безпеки і науково-технічної підтримки НАЕК “Енергоатом” Наталія Шумкова.