Компанию "Агрейна", подозреваемого в отмывании денег, суд признал банкротом

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 47998 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104273 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160340 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118267 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117575 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113132 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104671 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107179 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103663 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154619 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Компанию "Агрейна", подозреваемого в отмывании денег, суд признал банкротом

Компанию "Агрейна", подозреваемого в отмывании денег, суд признал банкротом

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 марта. УНН. Хозяйственный суд Киева признал банкротом компанию агрхолдинга "Агрейн" - ООО "Агрейн Элеватор". Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующую решение суда.

Так, в марте 2017 Председатель ликвидационной комиссии Общества с ограниченной ответственностью "Агрейн Элеватор" обратился в суд с заявлением о возбуждении дела о своем банкротстве в связи с выявлением в ходе ликвидационной процедуры кредиторской задолженности, активы для погашения которой отсутствуют.

Исследовав материалы дела, суд признал компанию "Агрейн Элеватор" банкротом

"Признать банкротом Общество с ограниченной ответственностью "Агрейн Элеватор" (04071, г. Киев, ул. Хорива, 41-б, код ЕГРПОУ 3734439). Открыть ликвидационную процедуру", - говорится в постановлении суда.

Отмечается также, что ООО "Агрейн Элеватор" задолжало кредиторам более 1 млн грн.

Вместе с тем, согласно решению Печерского районного суда, компания "Агрейн Элеватор" подозревается в отмывании денег.

В частности, указанное ООО выступало заказчиком незаконных финансовых услуг. Фиктивные операции по обналичиванию средств, как говорится в решении суда, проводил ПАО "Евробанк" (на сегодняшний день находится в стадии ликвидации - ред.).

Как сообщал УНН, МВД Украины объявило Павла Овчаренко в розыск.

По данным СМИ, он может быть причастен завладение имуществом холдинга "Агрейн" путем изменения структуры его управления.

Также напомним, у руководства "Агрейна" во время обысков правоохранители изъяли рекордные 72 килограмма золотых слитков.

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