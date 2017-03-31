Компанию "Агрейна", подозреваемого в отмывании денег, суд признал банкротом
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Хозяйственный суд Киева признал банкротом компанию агрхолдинга "Агрейн" - ООО "Агрейн Элеватор". Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующую решение суда.
Так, в марте 2017 Председатель ликвидационной комиссии Общества с ограниченной ответственностью "Агрейн Элеватор" обратился в суд с заявлением о возбуждении дела о своем банкротстве в связи с выявлением в ходе ликвидационной процедуры кредиторской задолженности, активы для погашения которой отсутствуют.
Исследовав материалы дела, суд признал компанию "Агрейн Элеватор" банкротом
"Признать банкротом Общество с ограниченной ответственностью "Агрейн Элеватор" (04071, г. Киев, ул. Хорива, 41-б, код ЕГРПОУ 3734439). Открыть ликвидационную процедуру", - говорится в постановлении суда.
Отмечается также, что ООО "Агрейн Элеватор" задолжало кредиторам более 1 млн грн.
Вместе с тем, согласно решению Печерского районного суда, компания "Агрейн Элеватор" подозревается в отмывании денег.
В частности, указанное ООО выступало заказчиком незаконных финансовых услуг. Фиктивные операции по обналичиванию средств, как говорится в решении суда, проводил ПАО "Евробанк" (на сегодняшний день находится в стадии ликвидации - ред.).
Как сообщал УНН, МВД Украины объявило Павла Овчаренко в розыск.
По данным СМИ, он может быть причастен завладение имуществом холдинга "Агрейн" путем изменения структуры его управления.
Также напомним, у руководства "Агрейна" во время обысков правоохранители изъяли рекордные 72 килограмма золотых слитков.