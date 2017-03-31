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Компанію “Агрейну”, що підозрюється у відмиванні коштів, суд визнав банкрутом

Компанію “Агрейну”, що підозрюється у відмиванні коштів, суд визнав банкрутом

Київ • УНН

 • 13766 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. Господарський суд міста Києва визнав банкрутом компанію агрхолдингу “Агрейн” — ТОВ “Агрейн Елеватор”. Про це повідомляє УНН з посиланням на відповідну ухвалу суду.

Так, у березні 2017 року Голова ліквідаційної комісії Товариства з обмеженою відповідальністю “Агрейн Елеватор” звернулося до суду із заявою про порушення справи про своє банкрутство у зв’язку з виявленням в ході ліквідаційної процедури кредиторської заборгованості, активи для погашення якої відсутні.

Дослідивши матеріали справи, суд визнав компанію “Агрейн Елеватор” банкротом

“Визнати банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрейн Елеватор" (04071, м. Київ, вул. Хорива,41-б, код ЄДРПОУ 3734439). Відкрити ліквідаційну процедуру", — йдеться в ухвалі суду.

Зазначається також, що ТОВ “Агрейн Елеватор” заборгувала кредиторам понад 1 млн грн.

Разом з тим, згідно з рішенням Печерського районного суду, компанія “Агрейн Елеватор” підозрюється у відмиванні коштів.

Зокрема, вказане ТОВ виступало замовником незаконних фінансових послуг. Фіктивні операції щодо обналу коштів, як йдеться у рішенні суду, проводив ПАТ “Євробанк” (на сьогоднішній день перебуває в стадії ліквідації — ред.).

Як повідомляв УНН, МВС України оголосило Павла Овчаренко у розшук.

За даними ЗМІ, він може бути причетним заволодіння майном холдингу “Агрейн” шляхом зміни структури його управління.

Також нагадаємо, у керівництва “Агрейну” під час обшуків правоохоронці вилучили рекордні 72 кілограми золотих злитків.

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