Компанію “Агрейну”, що підозрюється у відмиванні коштів, суд визнав банкрутом
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Господарський суд міста Києва визнав банкрутом компанію агрхолдингу “Агрейн” — ТОВ “Агрейн Елеватор”. Про це повідомляє УНН з посиланням на відповідну ухвалу суду.
Так, у березні 2017 року Голова ліквідаційної комісії Товариства з обмеженою відповідальністю “Агрейн Елеватор” звернулося до суду із заявою про порушення справи про своє банкрутство у зв’язку з виявленням в ході ліквідаційної процедури кредиторської заборгованості, активи для погашення якої відсутні.
Дослідивши матеріали справи, суд визнав компанію “Агрейн Елеватор” банкротом
“Визнати банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрейн Елеватор" (04071, м. Київ, вул. Хорива,41-б, код ЄДРПОУ 3734439). Відкрити ліквідаційну процедуру", — йдеться в ухвалі суду.
Зазначається також, що ТОВ “Агрейн Елеватор” заборгувала кредиторам понад 1 млн грн.
Разом з тим, згідно з рішенням Печерського районного суду, компанія “Агрейн Елеватор” підозрюється у відмиванні коштів.
Зокрема, вказане ТОВ виступало замовником незаконних фінансових послуг. Фіктивні операції щодо обналу коштів, як йдеться у рішенні суду, проводив ПАТ “Євробанк” (на сьогоднішній день перебуває в стадії ліквідації — ред.).
Як повідомляв УНН, МВС України оголосило Павла Овчаренко у розшук.
За даними ЗМІ, він може бути причетним заволодіння майном холдингу “Агрейн” шляхом зміни структури його управління.
Також нагадаємо, у керівництва “Агрейну” під час обшуків правоохоронці вилучили рекордні 72 кілограми золотих злитків.