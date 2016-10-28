Компания WOG выпустила стикеры к празднику Halloween

"Конечно компания WOG не смогла оставить вас без внимания в такой интересный день. Поэтому мы выпустили новую серию стикеров в Telegram, специально приуроченных к наступающему празднику", - сообщили в компании.

Кроме того, в WOG напомнили, что недавно выпустили серию фановых стикеров для пользователей мессенджера Telegram.

"Если вы до сих пор не знали о существовании остроумных наклеек от WOG CAFE, предлагаем скорее с ними познакомиться. Тем более, что сейчас эта коллекция пополнилась новыми наклейками, выпущенными в честь популярного события среди молодежи - праздника Хэллоуин.

Главные герои картинок - знакомые и любимые чашки WOG CAFE, но на этот раз в смешных образах и тематических нарядах.

Пользователей порадуют: стакан-мумия, стакан-дракула, стакан-чертик, стакан-призрак, конечно же, символ Хэллоуин - тыква.

Не забыли дизайнеры WOG и о ключевой фразе - "Конфеты или жизнь", которую говорит один из стикеров.

Такие новые герои в вашем мессенджере не только напомнят вам о подготовке к празднику и побудят купить хотя бы тыкву, но и непременно придадут позитива", - рассказали в компании.

Напомним, WOG присоединилась к благотворительной инициативе помощи пострадавшим в АТО.

Как сообщал УНН, клиенты WOG установили новый рекорд по сбору средств в рамках акции "Дорога к сердцу".