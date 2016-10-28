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15 марта, 19:03 • 116112 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 169521 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139730 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132054 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113734 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105996 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101830 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Компания WOG выпустила стикеры к празднику Halloween

Компания WOG выпустила стикеры к празднику Halloween

Киев • УНН

 • 7720 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Компания WOG выпустила специальные стикеры к празднику Halloween. Об этом сообщили УНН в компании WOG.

"Конечно компания WOG не смогла оставить вас без внимания в такой интересный день. Поэтому мы выпустили новую серию стикеров в Telegram, специально приуроченных к наступающему празднику", - сообщили в компании.

Кроме того, в WOG напомнили, что недавно выпустили серию фановых стикеров для пользователей мессенджера Telegram.

"Если вы до сих пор не знали о существовании остроумных наклеек от WOG CAFE, предлагаем скорее с ними познакомиться. Тем более, что сейчас эта коллекция пополнилась новыми наклейками, выпущенными в честь популярного события среди молодежи - праздника Хэллоуин.

Главные герои картинок - знакомые и любимые чашки WOG CAFE, но на этот раз в смешных образах и тематических нарядах.

Пользователей порадуют: стакан-мумия, стакан-дракула, стакан-чертик, стакан-призрак, конечно же, символ Хэллоуин - тыква.

Не забыли дизайнеры WOG и о ключевой фразе - "Конфеты или жизнь", которую говорит один из стикеров.

Такие новые герои в вашем мессенджере не только напомнят вам о подготовке к празднику и побудят купить хотя бы тыкву, но и непременно придадут позитива", - рассказали в компании.

Напомним, WOG присоединилась к благотворительной инициативе помощи пострадавшим в АТО.

Как сообщал УНН, клиенты WOG установили новый рекорд по сбору средств в рамках акции "Дорога к сердцу".

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