Компанія WOG випустила стікери до свята Halloween
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Компанія WOG випустила спеціальні стікери до свята Halloween. Про це УНН повідомили у компанії WOG.
“Звісно компанія WOG це змогла залишити вас без уваги у такий цікавий день. Тож ми випустили нову серію стікерів у Telegram, спеціально приурочених до наступаючого свята”, — повідомили у компанії.
Окрім того, у WOG нагадали, що нещодавно випустили серію фанових стікерів для користувачів месенджера Telegram.
“Якщо ви й досі не знали про існування дотепних наклейок від WOG CAFE , пропонуємо скоріше з ними познайомитися. Тим паче, що зараз ця колекція поповнилася новими наклейками, випущеними на честь популярної події серед молоді — свята Хелоуін.
Головні герої картинок — знайомі та улюблені горнятка WOG CAFE, але на цей раз в смішних образах і тематичних нарядах.
Користувачів потішать: стакан-мумія, стакан-дракула, стакан-чортик, стакан-привид, звичайно ж, символ Хелоуіну — гарбуз.
Не забули дизайнери WOG і про ключовою фразою — „Цукерки або життя“, яку каже один зі стікерів.
Такі нові герої у вашому месенджері не тільки нагадають вам про підготовку до свята і спонукають купити бодай гарбуз, а ще й неодмінно додадуть позитиву”, — розповіли у компанії.
Нагадаємо, WOG долучилася до благодійної ініціативи допомоги постраждалим в АТО.
Як повідомляв УНН, клієнти WOG встановили новий рекорд зі збору коштів в рамках акції “Дорога до серця”.