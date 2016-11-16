Компания WOG передала бойцам 36-й бригады морской пехоты продуктовые наборы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. 1 ноября военнослужащие 36-й бригады морской пехоты имени Константина Ольшанского, которая дислоцируется в Николаеве, получили от представителей компании "WOG Ритейл" продуктовые наборы. Об этом сообщили УНН в компании.
Как известно, уже в течение года компания "WOG Ритейл" оказывает благотворительную помощь нашим военнослужащим, которые несут службу в зоне АТО.
"Мы искренне рады передать нашим воинам очередную помощь от компании "WOG Ритейл". Слова благодарности хотелось бы выразить директору фирмы Степану Ивахиву. Без его непосредственной помощи ничего бы не произошло", - отметил Олег Зелинский.
В свою очередь, командование 36-й бригады морской пехоты выразило искреннюю благодарность компании WOG за оказанную помощь, ведь в трудное для страны время, военнослужащим важно чувствовать заботу и внимание.
"Нам действительно очень приятно, что есть такие люди, которые хотят и могут оказать материальную помощь. Мы благодарны за такую помощь для наших ребят, которые на сегодняшний день выполняют свой долг в зоне проведения АТО. Вскоре продуктовые наборы отправят на восток в различные горячие точки передовой", - сообщило командование 36-й бригады морской пехоты.
В компании WOG отметили, что благотворительная помощь оказывается на постоянной основе и в дальнейшем планируется предоставление помощи военнослужащим.