Компанія WOG передала бійцям 36-ї бригади морської піхоти продуктові набори
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. 1 листопада військовослужбовці 36-ї бригади морської піхоти імені Костянтина Ольшанського, яка дислокується в Миколаєві, отримали від представників компанії WOG Рітейл продуктові набори. Про це УНН повідомили у компанії.
Як відомо, вже протягом року компанія “WOG Рітейл” надає благодійну допомогу нашим військовослужбовцям, які несуть службу в зоні АТО.
“Ми щиро раді передати нашим воїнам чергову допомогу від компанії” WOG Рітейл". Слова подяки хотілося б висловити директору фірми Степану Івахіву. Без його безпосередньої допомоги нічого б не відбулася", - зазначив Олег Зелінський.
У свою чергу, командування 36-ї бригади морської піхоти висловило щиру подяку компанії WOG за надану допомогу, адже у важкий для країни час, військовослужбовцям важливо відчувати турботу і увагу.
“Нам дійсно дуже приємно, що є такі люди, які хочуть і можуть надати матеріальну допомогу. Ми вдячні за таку допомогу для наших хлопців, які на сьогоднішній день виконують свій обов’язок в зоні проведення АТО. Незабаром продуктові набори відправлять на Схід в різні гарячі точки передовій”, — повідомило командування 36-ї бригади морської піхоти.
У компанії WOG відзначили, що благодійна допомога надається на постійній основі і в подальшому планується надання допомоги військовослужбовцям.