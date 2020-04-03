Компания Трампа попросила об отсрочке платежей по кредитам из-за коронавируса

"По всей стране большие и малые предприятия просят отсрочку в своих кредиторов, арендодателей и деловых партнеров, когда они сталкиваются с финансовыми последствиями коронавирусного кризиса. Семейная компания президента Трампа среди тех, кто просит о помощи. Поскольку некоторые ее площадки для гольфа и гостиницы закрыты на карантин, компания Трампа узнает, может ли она задержать платежи по некоторым своим займам и другим финансовым обязательствам", - сообщили в СМИ.

Отмечается, что для этого представители компании пообщались с Deutsche Bank, который является крупнейшим кредитором, по возможности отсрочки платежей, по крайней мере по некоторым его кредитам. Также компания просила отсрочку от округа Палм-Бич в арендной плате за территорию, на которой расположен гольф-клуб.

"Обсуждение с Deutsche Bank и округом Палм-Бич являются предварительными, и не ясно, сможет ли компания мистера Трампа отсрочить или уменьшить свои выплаты", - указано в сообщении.

Отмечается, что для поддержки бизнеса в стране выделили 500 млрд долларов США, но пакет экономической помощи запрещает Дональду Трампу использовать ему и его семье эти средства для решения собственных нужд.

Напомним, Президент США Дональд Трамп считает "приятным жестом" поставки Россией в Соединенные Штаты медицинского оборудования, предназначенного для борьбы с коронавирусной инфекцией.