Компанія Трампа попросила про відстрочку платежів за кредитами через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Компанія президента США Дональда Трампа, що займається готельним бізнесом та гольфом, попросила відстрочку за кредитами, через фінансову кризу, яка виникла через коронавірус. Про це повідомляє УНН із посиланням на New York Times.
"По всій країні великі та малі підприємства просять відстрочки у своїх кредиторів, орендодавців та ділових партнерів, коли вони стикаються з фінансовими наслідками коронавірусної кризи. Сімейна компанія президента Трампа серед тих, хто просить про допомогу. Оскільки деякі її майданчики для гольфу та готелі закриті на карантин, компанія Трампа дізнається, чи може вона затримати платежі за деякими своїми позиками та іншими фінансовими зобов’язаннями", - повідомили у ЗМІ.
Зазначається, що для цього представники компанії поспілкувались з Deutsche Bank, який є найбільшим кредитором, щодо можливості відстрочення платежів, принаймні за деякими його кредитами. Також компанія просила відстрочку від округу Палм-Біч в орендній платі за територію, на якій розміщений гольф-клуб.
"Обговорення з Deutsche Bank та округом Палм-Біч є попередніми, і не ясно, чи зможе компанія містера Трампа відстрочити або зменшити свої виплати", - вказано у повідомленні.
Зазначається, що для підтримки бізнесу в країні виділили 500 млрд доларів США, але пакет економічної допомоги забороняє Дональду Трампу використовувати йому та його сім’ї ці кошти для вирішення власних потреб.
Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп вважає "дуже приємним жестом" постачання Росією до Сполучених Штатів медичного обладнання, призначеного для боротьби з коронавірусною інфекцією.