Компания Apple получила "Награду мира", которую учредил Зеленский

Детали

"Награду мира" присуждают компаниям и корпорациям, ушедшим с российского рынка после полномасштабного вторжения россии, сообщил Федоров.

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"Нам действительно есть за что поблагодарить Apple. Это топ-компания мира, которая поддержала Украину в первые дни полномасштабного вторжения и своим примером стимулировала другие бизнесы выходить из россии. Мы ценим уровень сотрудничества между Минцифрой и Apple и верим, что в дальнейшем она еще больше будет усиливаться", - отметил он.

Напомним

1 марта компания Apple Inc заявила о прекращении продаж всей своей продукции в россии в ответ на полномасштабное вторжение рф в Украину.

Позже, в конце марта, Apple и Google разорвали связи с российскими платежными карточками "Мир".