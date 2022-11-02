Компания Apple получила "Награду мира", которую учредил Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Американская технологическая компания Apple получила "Награду мира", которую накануне учредил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом пишет УНН со ссылкой на страницу министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Telegram.
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"Награду мира" присуждают компаниям и корпорациям, ушедшим с российского рынка после полномасштабного вторжения россии, сообщил Федоров.
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"Нам действительно есть за что поблагодарить Apple. Это топ-компания мира, которая поддержала Украину в первые дни полномасштабного вторжения и своим примером стимулировала другие бизнесы выходить из россии. Мы ценим уровень сотрудничества между Минцифрой и Apple и верим, что в дальнейшем она еще больше будет усиливаться", - отметил он.
Напомним
1 марта компания Apple Inc заявила о прекращении продаж всей своей продукции в россии в ответ на полномасштабное вторжение рф в Украину.
Позже, в конце марта, Apple и Google разорвали связи с российскими платежными карточками "Мир".