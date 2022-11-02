Компанія Apple отримала "Відзнаку миру", започатковану Зеленським

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"Відзнаку миру" призначають компаніям та корпораціям, які пішли з російського ринку після повномасштабного вторгнення рф, повідомив Федоров.

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"Нам справді є за що подякувати Apple. Це топкомпанія світу, яка підтримала Україну в перші дні повномасштабного вторгнення і своїм прикладом стимулювала інші бізнеси виходити з росії. Ми цінуємо рівень співпраці між Мінцифрою та Apple і віримо, що надалі вона ще більше посилюватиметься", - зазначив він.

Нагадаємо

1 березня компанія Apple Inc заявила про припинення продажів усієї своєї продукції у росії у відповідь на повномасштабне вторгнення рф в Україну.

Пізніше, наприкінці березня, Apple і Google розірвали зв'язки з російськими платіжними картками "Мир".