Комитет защиты журналистов призвал освободить редакцию медиа-холдинга "Вести"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Комитет защиты журналистов (КЗЖ), базирующейся в Нью-Йорке, призвал власти Украины предоставить сотрудникам медиа-холдинга “Вести” допуск в редакцию, позволив журналистам “продолжить работу без опасения возможных карательных мер”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на опубликованное в четверг заявление правозащитной организации.
“Мы призываем украинскую власть немедленно прояснить причины враждебного рейда на медиа-холдинг ”Вести“, обеспечить доступ журналистов в свой офис, принять меры против лиц, которые уже неделю занимают редакцию, кем бы эти лица не были”, — заявила координатор программ комитета по Европе и центральной Азии Нина Огнянова.
Она назвала “возмутительными действия министерства внутренних дел и национальной полиции, которые пытаются снять с себя ответственность за создание препятствий для журналистской деятельности” в Украине.
На прошлой неделе редакция “Вести” заявила про обыск в киевском офисе медиа-холдинга, журналистов, против которых силовики применили газовые баллончики, не пускали на работу. Украинское агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) заявило, что взяло под свой контроль офисные помещения редакции “Вести”, опираясь на соответствующее решение суда. После этого АРМА передало помещения издания управляющему. По данным АРМА, неизвестные люди в масках при содействии охраны бизнес-центра “Гулливер”, в котором находится редакция “Вести” (на 31, 32 и 33 этажах), ежедневно громят офис издания и блокируют его.
Журналисты требуют наказать виновных в мародерстве и препятствовании журналистской деятельности, а также отставки главы АРМА Антона Янчука, который допустил погром редакции.
Напомним, 23 июня 2017 прокуратура Киева вручила уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 189 УК Украины (вымогательство) руководителю интернет-издание Игорю Гужва. После этого главный редактор обратился к властям Австрийской Республики с просьбой о предоставлении политического убежища. Гужве было предоставлено “белую карту”, которая позволяет ему находиться в Австрии.
6 февраля 2018 Шевченковский районный суд Киева предоставил разрешение на розыск и задержание с целью избрания меры пресечения редактора издания “Страна.ua” Игорь Гужва, а также позволил перечислить в государственный бюджет более 1 млн грн внесенной им залога за нарушения возложенных на него обязанности.