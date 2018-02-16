Комітет захисту журналістів закликав звільнити редакцію медіа-холдингу "Вести"

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Комітет захисту журналістів (КЗЖ), що базується в Нью-Йорку, закликав владу України надати співробітникам медіа-холдингу “Вести” допуск в редакцію, дозволивши журналістам “продовжувати працювати без побоювання можливих каральних заходів”. Про це повідомляє УНН з посиланням на опубліковану в четвер заяву правозахисної організації.