Комітет захисту журналістів закликав звільнити редакцію медіа-холдингу "Вести"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Комітет захисту журналістів (КЗЖ), що базується в Нью-Йорку, закликав владу України надати співробітникам медіа-холдингу “Вести” допуск в редакцію, дозволивши журналістам “продовжувати працювати без побоювання можливих каральних заходів”. Про це повідомляє УНН з посиланням на опубліковану в четвер заяву правозахисної організації.
“Ми закликаємо українську владу негайно прояснити причини ворожого рейду на медіахолдинг „Вести“, забезпечити доступ журналістів до свого офісу, вжити заходів проти осіб, які вже тиждень займають редакцію, ким би ці особи не були”, — заявила координатор програм комітету в Європі і Центральній Азії Ніна Огнянова.
Вона назвала “обурливими дії міністерства внутрішніх справ і національної поліції, які намагаються зняти з себе відповідальність за створення перешкод для журналістської діяльності” в Україні.
Минулого тижня редакція “Вістей” заявила про обшук у київському офісі медіа-холдингу, журналістів, проти яких силовики застосували газові балончики, не пускали на роботу. Українське агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) заявило, що взяло під свій контроль офісні приміщення редакції “Вістей”, спираючись на відповідне рішення суду. Після цього АРМА передало приміщення видання управителю. За даними АРМА, невідомі люди в масках за сприяння охорони бізнес-центру “Гулівер”, в якому знаходиться редакція “Вістей” (на 31, 32 і 33 поверхах), щодня громлять офіс видання і блокують його.
Журналісти вимагають покарати винних у мародерстві та перешкоджання журналістській діяльності, а також відставки голови АРМА Антона Янчука, який допустив погром редакції.
Нагадаємо, 23 червня 2017 року прокуратура Києва вручила повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 189 КК України (вимагання) керівнику інтернет-видання Ігорю Гужві. Після цього головний редактор звернувся до влади Австрійської Республіки з проханням про надання політичного притулку. Гужві було надано “білу картку”, яка дозволяє йому перебувати в Австрії.
6 лютого 2018 року Шевченківський районний суд Києва надав дозвіл на розшук і затримання з метою обрання запобіжного заходу редактора видання “Страна.ua” Ігора Гужви, а також дозволив перерахувати до державного бюджету понад 1 млн грн внесеної ним застави через порушення покладених на нього обов’язків.