Комитет по нацбезопасности сегодня рассмотрит исключение из своего состава С.Левочкина - нардеп

"Сегодня будет рассматриваться (постановление об исключении С.Левочкина из персонального состава комитета - ред.)", - сказал И.Виннык.

Парламентарий также добавил, что постановление об исключении С.Левочкина также должен еще рассмотреть комитет ВР по вопросам регламента, который является основным в этом вопросе.

Он добавил, что вчера, во вторник, парламент должен был рассмотреть постановление об исключении из персонального состава комитета народного депутата Надежды Савченко.

"Но во вторник сессионный зал был настолько "ватный" и слабый, что даже не утвердил повестку дня сессии и даже на неделю", - отметил он.

Депутат отметил, что, скорее всего, вопрос исключения Н.Савченко из комитета будет рассматриваться на следующей пленарной неделе.

Напомним, комитет ВР по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендовал Раде исключить Н.Савченко из своего состава. Также Н.Савченко обвинили в госизмене.

Н.Савченко заявила, что решение комитета по вопросам нацбезопасности и обороны незаконное.

Ранее Н.Савченко опубликовала на своей странице в Facebook списки украинцев, содержащихся на оккупированных территориях Донбасса и политзаключенных, содержащихся в российских тюрьмах, а также списки лиц, которых хотят получить "ДНР/ЛНР". Впоследствии нардеп откорректировала списки.

В СБУ заявили, что публикация Н.Савченко списков заложников является нарушением законодательства.

При этом Н.Савченко заявила, что закон не нарушала и не признает обвинений в госизмене.

Как сообщал УНН, П.Порошенко заявил, что действия Н.Савченко ей не на пользу.