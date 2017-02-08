Комітет з нацбезпеки сьогодні розгляне виключення зі свого складу С.Льовочкіна - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони сьгодні розгляне питання виключення зі свого персонального складу народного депутата Сергія Льовочкіна. Про це у ексклюзивному коментарі УНН розповів народний депутат - секретар комітету Іван Винник.
"Сьогодні буде розглядатися (постанова про виключення С.Льовочкіна з персонального складу комітету - ред.)", - сказав І.Винник.
Парламентар також додав, що постанову про виключення С.Льовочкіна також має ще розглянути комітет ВР з питань регламенту, який є основним у цьому питанні.
Він додав, що вчора, у вівторок, парламент мав розглянути постанову про виключення з персонального складу комітету народного депутата Надію Савченко.
"Але у вівторок сесійна зала була настільки "ватна" та квола, що навіть не затвердила порядок денний сесії і навіть на тиждень", - зазначив він.
Депутат зазначив, що скоріше за все, питання виключення Н.Савченко з комітету розглядатиметься на наступному пленарному тижні.
Нагадаємо, комітет ВР з питань нацбезпеки і оборони рекомендував Раді виключити Н.Савченко зі свого складу. Також Н.Савченко звинуватили у держзраді.
Н.Савченко заявила, що рішення комітету з питань нацбезпеки і оборони незаконне.
Раніше Н.Савченко опублікувала на своїй сторінці у Facebook списки українців, які утримуються на окупованих територіях Донбасу та політв’язнів, що утримуються у російських тюрмах, а також списки осіб, яких хочуть отримати “ДНР/ЛНР”. Згодом нардеп відкоригувала списки.
У СБУ заявили, що публікація Н.Савченко списку заручників є порушенням законодавства.
При цьому Н.Савченко заявила, що закон не порушувала і не визнає звинувачень щодо держзради.
Як повідомляв УНН, П.Порошенко заявив, що дії Н.Савченко їй не на користь.