Комитет по нацбезопасности рассмотрит исключение С.Левочкина из своего состава после решения комитета по регламенту - нардеп

"Мы ждем решения регламентного комитета и после этого будем рассматривать. Это будет правильно", - сказал И.Виннык.

При этом, по словам нардепа, вопрос исключения Левочкина из состава Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны не был во вчерашней повестке дня заседания.

"Можете не сомневаться, что будет положительное голосование, потому что постановление по Левочкину подписали большинство членов нашего комитета, соответственно, они все его поддержат", - сказал И.Виннык.

Напомним, по словам И.Винныка, Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны должен был 8 февраля рассмотреть вопрос об исключении из своего персонального состава народного депутата Сергея Левочкина.