Комітет з нацбезпеки розгляне виключення С.Льовочкіна зі свого складу після рішення комітету з регламенту - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони розгляне постанову про виключення народного депутата Сергія Льовочкіна зі свого персонального складу після відповідних висновків Комітету ВР з питань регламенту. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив народний депутат Іван Винник.
“Ми чекаємо рішення Регламентного комітету і після цього розглядатимемо. Це буде правильно”, — сказав І.Винник.
При цьому, за словами нардепа, питання виключення С.Льовочкіна зі складу Комітету з питань нацбезпеки і оборони не було у вчорашньому порядку денному засідання.
“Можете не сумніватися, що буде схвальне голосування, тому що постанову про Льовочкіна підписали більшість членів нашого комітету, відповідно, вони всі її підтримають”, — сказав І.Винник.
Нагадаємо, за словами І.Винника, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони мав 8 лютого розглянути питання виключення зі свого персонального складу народного депутата Сергія Льовочкіна.