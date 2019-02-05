Комитет Европарламента одобрил резолюцию по РФ

"ЕС должен сотрудничать с Россией только в сферах общих интересов, что делает необходимым пересмотр текущего Соглашения о партнерстве и сотрудничестве", - говорится в резолюции.



В документе также подчеркивается, что санкции должны быть продолжены.



Хотя депутаты МИД больше не хотят рассматривать Россию как стратегического партнера, они подчеркивают, что в настоящее время ЕС является крупнейшим торговым партнером России и сохранит эту позицию в ближайшем будущем.



Однако, депутаты повторяют свой призыв к отмене проекта "Северный поток 2", поскольку он усиливает зависимость ЕС от поставок российского газа и грозит внутреннему рынку ЕС.



Как сообщал УНН, послы стран ЕС утвердили продолжение экономических санкций против РФ .