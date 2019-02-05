Комитет Европарламента одобрил резолюцию по РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Евросоюз должен выборочно сотрудничать с Россией. Соответствующую резолюцию в понедельник, 4 февраля, принял комитет по международным делам Европарламента, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЕП.
"ЕС должен сотрудничать с Россией только в сферах общих интересов, что делает необходимым пересмотр текущего Соглашения о партнерстве и сотрудничестве", - говорится в резолюции.
В документе также подчеркивается, что санкции должны быть продолжены.
Хотя депутаты МИД больше не хотят рассматривать Россию как стратегического партнера, они подчеркивают, что в настоящее время ЕС является крупнейшим торговым партнером России и сохранит эту позицию в ближайшем будущем.
Однако, депутаты повторяют свой призыв к отмене проекта "Северный поток 2", поскольку он усиливает зависимость ЕС от поставок российского газа и грозит внутреннему рынку ЕС.
Как сообщал УНН, послы стран ЕС утвердили продолжение экономических санкций против РФ .