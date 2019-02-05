Комітет Європарламенту схвалив резолюцію щодо РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Євросоюз повинен вибірково співпрацювати з Росією. Відповідну резолюцію в понеділок, 4 лютого, прийняв комітет з міжнародних справ Європарламенту, повідомляє УНН з посиланням на прес-служба ЄП.
"ЄС повинен співпрацювати з Росією лише в сферах спільних інтересів, що робить необхідним перегляд поточної Угоди про партнерство і співробітництво", - сказано у резолюції.
У документі також підкреслюється, що санкції повинні бути продовжені.
Хоча депутати МЗС більше не хочуть розглядати Росію як стратегічного партнера, вони підкреслюють, що в даний час ЄС є найбільшим торговим партнером Росії і збереже цю позицію в найближчому майбутньому.
Проте, депутати повторюють свій заклик до скасування проекту "Північний потік 2", оскільки він посилює залежність ЄС від поставок російського газу і загрожує внутрішньому ринку ЄС.
Як повідомляв УНН, посли країн ЄС затвердили продовження економічних санкцій проти РФ.