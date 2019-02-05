Комітет Європарламенту схвалив резолюцію щодо РФ

"ЄС повинен співпрацювати з Росією лише в сферах спільних інтересів, що робить необхідним перегляд поточної Угоди про партнерство і співробітництво", - сказано у резолюції.



У документі також підкреслюється, що санкції повинні бути продовжені.



Хоча депутати МЗС більше не хочуть розглядати Росію як стратегічного партнера, вони підкреслюють, що в даний час ЄС є найбільшим торговим партнером Росії і збереже цю позицію в найближчому майбутньому.



Проте, депутати повторюють свій заклик до скасування проекту "Північний потік 2", оскільки він посилює залежність ЄС від поставок російського газу і загрожує внутрішньому ринку ЄС.



Як повідомляв УНН, посли країн ЄС затвердили продовження економічних санкцій проти РФ.