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Комітет Європарламенту схвалив резолюцію щодо РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 лютого. УНН. Євросоюз повинен вибірково співпрацювати з Росією. Відповідну резолюцію в понеділок, 4 лютого, прийняв комітет з міжнародних справ Європарламенту, повідомляє УНН з посиланням на прес-служба ЄП.

"ЄС повинен співпрацювати з Росією лише в сферах спільних інтересів, що робить необхідним перегляд поточної Угоди про партнерство і співробітництво", - сказано у резолюції. 

У документі також підкреслюється, що санкції повинні бути продовжені. 

Хоча депутати МЗС більше не хочуть розглядати Росію як стратегічного партнера, вони підкреслюють, що в даний час ЄС є найбільшим торговим партнером Росії і збереже цю позицію в найближчому майбутньому.

Проте, депутати повторюють свій заклик до скасування проекту "Північний потік 2", оскільки він посилює залежність ЄС від поставок російського газу і загрожує внутрішньому ринку ЄС.

Як повідомляв УНН, посли країн ЄС затвердили продовження економічних санкцій проти РФ

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